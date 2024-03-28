Что лучше приобрести: робот-пылесос или вертикальный пылесос

Вот что об этом вам нужно знать

Названы главные плюсы и минусы робота-пылесоса и вертикального пылесоса . Сегодня в магазинах можно увидеть как умные пылесосы, так и вертикальные. Но какой вид устройства и для каких целей подойдёт больше?