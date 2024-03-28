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Бытовая техника
Опубликовано 28 марта 2024, 15:45
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Что лучше приобрести: робот-пылесос или вертикальный пылесос

Вот что об этом вам нужно знать
Названы главные плюсы и минусы робота-пылесоса и вертикального пылесоса . Сегодня в магазинах можно увидеть как умные пылесосы, так и вертикальные. Но какой вид устройства и для каких целей подойдёт больше?

Роботы-пылесосы

Главный плюс этих пылесосов в том, что они справляются с уборкой самостоятельно. Вам почти ничем не придётся помогать этим устройствам.

Но есть у подобных моделей и недостатки. Например, при отсутствии системы автоочистки вам нужно будет делать это самому, к уборке таким пылесосом нужно готовить помещение (убирать мелкие вещи и т. п.). Со временем также придётся заменять определённые компоненты у робота-пылесоса.

Что лучше приобрести: робот-пылесос или вертикальный пылесос
© iXBT.com

Вертикальные пылесосы

Они являются чем-то средним между стандартными пылесосами и роботами-пылесосами. Однако по сравнению с умными моделями они служат лишь инструментом для уборки, то есть делать её вам придётся самостоятельно.

Среди достоинств вертикальных пылесосов выделяются хорошая сила всасывания (150 Вт и больше, тогда как у роботов — до 85 Вт), цена (от 1,5 тысяч рублей), меньшее количество времени на уборку, многофункциональность, функция мойки (у некоторых моделей).

В целом роботы-пылесосы отличаются удобством и автоматизацией, а вертикальные — большим количеством функций и высокой мощностью.