Что лучше приобрести: робот-пылесос или вертикальный пылесос

Что лучше приобрести: робот-пылесос или вертикальный пылесосВот что об этом вам нужно знать
Роботы-пылесосы
Главный плюс этих пылесосов в том, что они справляются с уборкой самостоятельно. Вам почти ничем не придётся помогать этим устройствам.
Но есть у подобных моделей и недостатки. Например, при отсутствии системы автоочистки вам нужно будет делать это самому, к уборке таким пылесосом нужно готовить помещение (убирать мелкие вещи и т. п.). Со временем также придётся заменять определённые компоненты у робота-пылесоса.
Вертикальные пылесосы
Они являются чем-то средним между стандартными пылесосами и роботами-пылесосами. Однако по сравнению с умными моделями они служат лишь инструментом для уборки, то есть делать её вам придётся самостоятельно.
Среди достоинств вертикальных пылесосов выделяются хорошая сила всасывания (150 Вт и больше, тогда как у роботов — до 85 Вт), цена (от 1,5 тысяч рублей), меньшее количество времени на уборку, многофункциональность, функция мойки (у некоторых моделей).
В целом роботы-пылесосы отличаются удобством и автоматизацией, а вертикальные — большим количеством функций и высокой мощностью.