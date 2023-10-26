Что нужно знать при выборе робота-пылесоса с функцией влажной уборки

Резервуар. Проверьте, чтобы он был у робота-пылесоса. Благодаря встроенному контейнеру с водой вы сможете смачивать салфетку автоматически. Одного ручного смачивания должно хватить на одну комнату площадью до 25 кв. м. Оптимальным вариантом будет объём 300 мл.

Насадки. Они бывают двух разновидностей. Это салфетки на липучках (их легко заменять, встречаются в дорогих и доступных моделях) и роликовые щётки (их можно найти лишь в дорогом сегменте, и они эффективнее в плане очистки).