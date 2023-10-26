Что нужно знать при выборе робота-пылесоса с функцией влажной уборки

Что нужно знать при выборе робота-пылесоса с функцией влажной уборкиОбращайте внимание на определённые параметры
Если вы ищете умный пылесос именно с возможностью влажной уборки, то нужно обязательно при выборе учитывать ряд характеристик.
Резервуар. Проверьте, чтобы он был у робота-пылесоса. Благодаря встроенному контейнеру с водой вы сможете смачивать салфетку автоматически. Одного ручного смачивания должно хватить на одну комнату площадью до 25 кв. м. Оптимальным вариантом будет объём 300 мл.
Насадки. Они бывают двух разновидностей. Это салфетки на липучках (их легко заменять, встречаются в дорогих и доступных моделях) и роликовые щётки (их можно найти лишь в дорогом сегменте, и они эффективнее в плане очистки).
Станция самоочистки. За счёт этих систем автоматически доливается вода в бак пылесоса, промываются и очищаются щётки для влажной уборки, сушатся щётки после их очистки.