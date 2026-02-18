Бытовая техника
Опубликовано 18 февраля 2026, 08:00
1 мин.

Что россияне дарили друг другу на День Валентина: отчёт М. Видео

Запоминаем. Дарим в следующий раз
М.Видео подвела итоги продаж с 12 по 15 февраля, назвав самые популярные подарки ко Дню всех влюбленных.
Что россияне дарили друг другу на День Валентина: отчёт М. Видео

© Apple

Среди смартфонов покупатели чаще всего выбирали флагманы. Особенно востребованным оказался оранжевый iPhone 17 Pro Max. Также в лидерах — Samsung Galaxy S25 Ultra, Galaxy A56 5G, Huawei Pura 80 и Redmi Note 15.

Что россияне дарили друг другу на День Валентина: отчёт М. Видео

© Samsung

В категории умных часов популярностью пользовались Huawei Watch GT 6 Pro, Watch Fit 4 и модели серии Samsung Galaxy Watch8. Среди продукции Apple заметный спрос был на Watch Series 11.

Что россияне дарили друг другу на День Валентина: отчёт М. Видео

© Apple

Из наушников чаще всего покупали AirPods Pro и AirPods 4. В более доступном сегменте популярны Huawei FreeBuds SE 3 и FreeBuds SE 4. Среди полноразмерных выделились Sony WH-1000XM4.

Что россияне дарили друг другу на День Валентина: отчёт М. Видео

© Huawei

Покупатели также дарили планшеты и ноутбуки: чаще Huawei MatePad 11.5 S. Среди ноутбуков — Huawei MateBook D 16. Геймеры выбирали Thunderobot 911 и ASUS TUF Gaming F16.

Из крупной техники спросом пользовались стиральные машины и холодильники Indesit, Beko и Haier.

Средний чек в эти дни составил 12 504 рубля.

Источник:М.Видео
Автор:Максим Многословный
Теги:
#подарки
,
#анализ
,
#Россия
,
#покупка