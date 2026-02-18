Что россияне дарили друг другу на День Валентина: отчёт М. Видео

Что россияне дарили друг другу на День Валентина: отчёт М. ВидеоЗапоминаем. Дарим в следующий раз
© Apple
Среди смартфонов покупатели чаще всего выбирали флагманы. Особенно востребованным оказался оранжевый iPhone 17 Pro Max. Также в лидерах — Samsung Galaxy S25 Ultra, Galaxy A56 5G, Huawei Pura 80 и Redmi Note 15.
В категории умных часов популярностью пользовались Huawei Watch GT 6 Pro, Watch Fit 4 и модели серии Samsung Galaxy Watch8. Среди продукции Apple заметный спрос был на Watch Series 11.
Из наушников чаще всего покупали AirPods Pro и AirPods 4. В более доступном сегменте популярны Huawei FreeBuds SE 3 и FreeBuds SE 4. Среди полноразмерных выделились Sony WH-1000XM4.
Покупатели также дарили планшеты и ноутбуки: чаще Huawei MatePad 11.5 S. Среди ноутбуков — Huawei MateBook D 16. Геймеры выбирали Thunderobot 911 и ASUS TUF Gaming F16.
Из крупной техники спросом пользовались стиральные машины и холодильники Indesit, Beko и Haier.
Средний чек в эти дни составил 12 504 рубля.