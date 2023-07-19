Цифра дня: Сколько владельцев умных пылесосов используют их каждый день?И чем они им нравятся
Исследование, проведенное группой «М.Видео-Эльдорадо», пролило свет на роль роботов-пылесосов в российских семьях и на желаемые характеристики будущих поколений этих устройств. Интересно, что почти все владельцы таких устройств используют их каждый день
Так, 90% респондентов считают роботы-пылесосы необходимыми для ежедневного ухода за полами. Около 75% участников оценили экономию времени при использовании роботов, а 6% - возможность поиска неправильно убранных вещей.
Интересно, что 8% респондентов отметили, что уборка с помощью роботов-пылесосов положительно сказывается на их психическом здоровье, что для некоторых превосходит пользу от сеансов психотерапии, потому что они не чувствуют себя одинокими. Кроме того, 72% опрошенных считают, что наличие робота-пылесоса помогает смягчить конфликты в семье.
Популярность роботов-пылесосов продолжает расти: 57% респондентов приобрели эти устройства в течение последнего года, а четверть - в 2021 году. При этом 75% россиян лично вложили деньги в эти гаджеты, а 23% получили их в подарок от друзей или партнеров.
Позитивному тренду также способствует растущая доступность категории и активное развитие ассортимента. В этом году успешно стартовали продажи ряда новинок китайских производителей, включая «экосистемные», хорошо знакомые российской аудитории по другим группам товаров. Например, позитивно восприняты покупателями и уже занимают в наших сетях заметную долю, новинки HONOR Choice R2+ c функцией влажной уборки и станцией самоочистки.
При выборе робота-пылесоса респонденты в качестве основных определяющих факторов назвали мощность всасывания (51%) и функциональность влажной уборки (43%). Среди других значимых характеристик - уровень шума (28%), габариты устройства (26%) и емкость аккумулятора (25%). Напротив, такие характеристики, как планирование сеансов уборки и просмотр данных о сеансах, были признаны менее важными.
Интересно, что наибольшее внимание было уделено кухне: 68% респондентов отметили необходимость ее регулярной уборки - в два раза чаще, чем детской комнаты (29%). Семейные респонденты отдавали предпочтение гостиной, а те, у кого нет детей, - спальне. Меньше всего внимания уделялось местам хранения, например, шкафам.
Исследование также показало, что респонденты всех возрастных групп хотели бы, чтобы будущие роботы-пылесосы имели встроенные функции увлажнения воздуха и дезинфекции помещений. Предпочтение этих функций увеличивается с возрастом и достигает максимума среди респондентов 45-55 лет (48%). Люди, имеющие трех и более детей, выразили желание иметь устройство, способное одновременно собирать разбросанные вещи во время уборки. Молодые люди в возрасте 18-25 лет, напротив, выразили беспокойство за своих пожилых родственников и пожелали, чтобы в будущих роботах-пылесосах была предусмотрена «тревожная кнопка».