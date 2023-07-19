Цифра дня: Сколько владельцев умных пылесосов используют их каждый день?

При выборе робота-пылесоса респонденты в качестве основных определяющих факторов назвали мощность всасывания (51%) и функциональность влажной уборки (43%). Среди других значимых характеристик - уровень шума (28%), габариты устройства (26%) и емкость аккумулятора (25%). Напротив, такие характеристики, как планирование сеансов уборки и просмотр данных о сеансах, были признаны менее важными.

Интересно, что наибольшее внимание было уделено кухне: 68% респондентов отметили необходимость ее регулярной уборки - в два раза чаще, чем детской комнаты (29%). Семейные респонденты отдавали предпочтение гостиной, а те, у кого нет детей, - спальне. Меньше всего внимания уделялось местам хранения, например, шкафам.

Исследование также показало, что респонденты всех возрастных групп хотели бы, чтобы будущие роботы-пылесосы имели встроенные функции увлажнения воздуха и дезинфекции помещений. Предпочтение этих функций увеличивается с возрастом и достигает максимума среди респондентов 45-55 лет (48%). Люди, имеющие трех и более детей, выразили желание иметь устройство, способное одновременно собирать разбросанные вещи во время уборки. Молодые люди в возрасте 18-25 лет, напротив, выразили беспокойство за своих пожилых родственников и пожелали, чтобы в будущих роботах-пылесосах была предусмотрена «тревожная кнопка».