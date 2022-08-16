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Девять домашних устройств, которые тратят больше всего электричества

О них важно знать
Сегодня дома у каждого из нас находится большое количество самых разных приборов. Причём некоторые из них работают постоянно. Но каким всё-таки устройствам нужно больше всего электроэнергии для работы?
Девять домашних устройств, которые тратят больше всего электричества

Есть ряд бытовых приборов, которые тратят много электричества, но вы об этом можете даже не подозревать.

Первый из них - лампочка. Лучше всего обычные лампы заменить на энергосберегающие и светодиодные либо уменьшить количество самих ламп. Это позволит вам сэкономить деньги.

Следующий прибор - зарядка для смартфона. Её нередко оставляют прямо в розетке. Специалист из Научного центра Коперника Яцек Блоняж выяснил, что такие устройства, которые не используются, но остаются подключенными к сети, могут потреблять 0,1-0,5 Вт. А если вы оставляете в розетке на какое-то время и уже заряженный телефон, то он будет потреблять примерно 2,45 Вт.

Далее идёт холодильник. Он чаще всего работает круглосуточно. По этой причине в год он может потреблять примерно 300 кВт/ч. Однако есть возможность снизить количество потребляемого электричества: нужно увеличить температуру в самом холодильнике или же класть туда меньше продуктов.

Девять домашних устройств, которые тратят больше всего электричества

Много электричества требует индукционная плита. В год она способна потреблять до 750 кВт/ч. В то же время духовка ежегодно может тратить до 500 кВт/ч, а электрочайник - до 240 кВт/ч.

Если каждый день пользоваться посудомоечной машиной, то она может увеличить годовые расходы на 130 злотых (около 1700 рублей). Стиральная машина в этом случае потребует 100 злотых (примерно 1300 рублей).

Наконец, если пользоваться ежедневно по восемь часов ноутбуком, то это приведёт к дополнительным 140 кВт/ч в год.

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