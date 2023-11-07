Девять главных ошибок при выборе телевизора в 2023 году

Неправильно выбрать марку. Телевизоры LG и Samsung сейчас стоят на 30-40% дороже из-за параллельного импорта. Кроме того, у них плохая сервисная поддержка, поэтому модели этих фирм лучше вообще не брать. Если вы ищете что-то бюджетное, то обратите внимание на собственные торговые марки (DEXP, Hartens, Sber и пр.), если что-то качественное, то на «китайцев» (TCL, iFFALCON, Haier, Hisense), а если цена для вас не важна, то на корейские и японские модели (LG, Samsung, Sony).

Неправильно выбрать матрицу. Существует ЖК- и OLED-матрицы. Телевизоры с последними стоят от 55 тысяч рублей, тогда как с ЖК-матрицами - от 10 тысяч рублей. Также есть варианты QLED (от 30 тысяч рублей), Mini LED (от 80 тысяч рублей), QD-OLED (от 200 тысяч рублей).

Верить в HDR на бюджетных моделях. Для корректной работы HDR требуется три вещи. Это глубокий чёрный цвет, яркость больше 400 нит, хорошая цветопередача. В результате мы получаем картинку, которая кажется очень «живой» и реалистичной. Проверить, действительно ли телевизор будет показывать HDR, можно по значению максимальной яркости. Лучше, чтобы она была от 1500 нит.

Ошибиться с размером. Лучше выбрать модель побольше, но при условии, что не будет страдать HDR.

Думать, что в телевизорах может быть хороший звук. К сожалению, разместить в них качественную акустику нереально. Поэтому вам придётся покупать саундбар или подключать всё к внешней аудиосистеме.