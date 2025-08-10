DJI использовала свои наработки от квадрокоптеров в роботах-пылесосов

Пылесосы ROMO оснащены двумя гибкими щётками, мощным всасыванием — до 25 000 Па — и базовой станцией, где они автоматически очищаются и заряжаются. Встроенные алгоритмы машинного обучения позволяют устройствам выбирать самый эффективный маршрут и уделять больше времени особенно грязным участкам.

Для комфорта пользователей в ROMO встроена система снижения шума, а управление возможно голосом.