DJI использовала свои наработки от квадрокоптеров в роботах-пылесосов

Опубликовано 10 августа 2025, 17:021 мин.
DJI использовала свои наработки от квадрокоптеров в роботах-пылесосовПреемственность технологий
DJI, известная своими дронами, вышла на рынок домашних устройств с серией робот-пылесосов ROMO. Главная особенность этих пылесосов — система обхода препятствий. Та же, что помогала её дронам избегать столкновений в воздухе.
© DJI
Пылесосы ROMO оснащены двумя гибкими щётками, мощным всасыванием — до 25 000 Па — и базовой станцией, где они автоматически очищаются и заряжаются. Встроенные алгоритмы машинного обучения позволяют устройствам выбирать самый эффективный маршрут и уделять больше времени особенно грязным участкам.
Для комфорта пользователей в ROMO встроена система снижения шума, а управление возможно голосом.
Серия включает три модели: базовую ROMO S за 650 долларов, среднюю ROMO A с прозрачным корпусом за 750 долларов и топовую ROMO P с прозрачным корпусом и базой за 950 долларов. Сейчас пылесосы продаются в Китае, но в этом году появятся и на других рынках.