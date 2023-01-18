Для чего в стиральной машине устанавливают именно три отсека для стирального порошка

Для чего в стиральной машине устанавливают именно три отсека для стирального порошкаКаждый из отсеков нужен для определённых задач
Сегодня стиральная машина - это, конечно, незаменимая вещь в доме. Но мало кто знает обо всех её функциях и умеет ими пользоваться правильно. Например, обычно в стиральной машине устанавливают три лотка. Но в какой из них правильно засыпать порошок и другие моющие средства?
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Стиральный порошок специалисты рекомендуют засыпать только в специальные лотки для этого, а не в сам барабан стиральной машины с бельём. Для последнего существуют капсулы и таблетки.
Лоток стиральной машины обычно имеет три отсека. Рядом с этими отсеками обычно есть изображения, по которым можно понять, куда нужно засыпать или заливать моющее средство.
Первый отсек (расположен справа, имеет цифру 1 или букву А) нужен для режима предварительной стирки, заменяющего застирывание белья вручную. Производители советуют в этот отсек добавлять исключительно стиральный порошок - 1 столовую ложку. Также засыпать что-либо в этот отсек нужно лишь в случае, если вам нужна предварительная стирка.
Второй отсек находится слева, и используется он чаще остальных. В него нужно насыпать стиральный порошок/гелеобразное моющее средство, отбеливатель, пятновыводитель. Кроме того, к каждому режиму вам нужно подбирать определённое моющее средство.
Около третьего отсека обычно изображены звёздочка, снежинка либо цветок. Используется данный отсек для кондиционера, смягчителя, антистатика, каких-то дополнительных средств. Оптимальным считается добавление 35 мг кондиционера к 4-5 кг белья.
Если вы перепутаете отсеки, то особо ничего страшного не произойдёт. Но и бельё у вас постирается не так, как надо.