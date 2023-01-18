Для чего в стиральной машине устанавливают именно три отсека для стирального порошка

Стиральный порошок специалисты рекомендуют засыпать только в специальные лотки для этого, а не в сам барабан стиральной машины с бельём. Для последнего существуют капсулы и таблетки.

Лоток стиральной машины обычно имеет три отсека. Рядом с этими отсеками обычно есть изображения, по которым можно понять, куда нужно засыпать или заливать моющее средство.

Первый отсек (расположен справа, имеет цифру 1 или букву А) нужен для режима предварительной стирки, заменяющего застирывание белья вручную. Производители советуют в этот отсек добавлять исключительно стиральный порошок - 1 столовую ложку. Также засыпать что-либо в этот отсек нужно лишь в случае, если вам нужна предварительная стирка.