Для вашего холодильника создали повербанк

По цене 1 999 долларов за базовую модель Backup Core, эта батарея может питать основные приборы, такие как холодильники, в течение длительного времени, не требуя сложной установки. Система оснащена литий-железо-фосфатными (LiFePO4) батареями емкостью 1,5 кВт/ч, с возможностью увеличения емкости до 9 кВт/ч путем подключения дополнительных блоков Backup Extend.

В отличие от традиционных систем резервного питания для всего дома, батареи BioLite не требуют профессиональной установки или прямого подключения к распределительному щитку. Вместо этого аккумуляторные панели можно установить за бытовой техникой или мебелью. Комплект Backup Complete стоимостью 2 999 долларов, включающий в себя блок Core и батарею Extend, имеет право на 30-процентный налоговый вычет на электроэнергию и может поддерживать работу «стандартного» холодильника в течение 60 часов.