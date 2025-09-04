До 18 часов и защита IPX4: анонс портативных колонок Samsung Sound Tower ST50F

До 18 часов и защита IPX4: анонс портативных колонок Samsung Sound Tower ST50FС мощным звуком и подсветкой
© Samsung
ST50F обеспечивает мощность 240 Вт с двумя 6,5-дюймовыми низкочастотными динамиками и двумя 25 мм твитерами. ST40F выдает 160 Вт через два 5,25-дюймовых динамика и два 20 мм твитера.
Специальная акустическая конструкция с технологией Waveguide создает широкий звук с чистыми высокими и насыщенными низкими частотами. Пользователи могут выбирать разные режимы баса, а также четыре звуковых профиля для разных условий (от дома до улицы).
ST50F работает до 18 часов, ST40F — до 12 часов на одном заряде. Батареи можно менять, а корпус защищен от брызг по стандарту IPX4. Несколько колонок можно объединять.
Колонки оснащены динамической подсветкой Party Lights + с пятью настройками и шестью узорами, которые реагируют на музыку. Также есть режимы Диджея и Караоке, имеется вход для гитары.
ST50F стоит $699,99, ST40F — $499,99.