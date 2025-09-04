До 18 часов и защита IPX4: анонс портативных колонок Samsung Sound Tower ST50F

ST50F обеспечивает мощность 240 Вт с двумя 6,5-дюймовыми низкочастотными динамиками и двумя 25 мм твитерами. ST40F выдает 160 Вт через два 5,25-дюймовых динамика и два 20 мм твитера.

Специальная акустическая конструкция с технологией Waveguide создает широкий звук с чистыми высокими и насыщенными низкими частотами. Пользователи могут выбирать разные режимы баса, а также четыре звуковых профиля для разных условий (от дома до улицы).