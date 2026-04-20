До 75 дней без обслуживания: робот-пылесос Trouver E40 Ultra начали продавать в РФ

Опубликовано 20 апреля 2026, 12:371 мин.
До 75 дней без обслуживания: робот-пылесос Trouver E40 Ultra начали продавать в РФОт 49 990 рублей
Trouver E40 Ultra появился в российской рознице. Это робот-пылесос среднего класса, получивший функции, встречающиеся в более дорогих устройствах.
© Trouver
Мощность всасывания здесь до 19 000 Па. При заезде на ковёр устройство автоматически усиливает мощность. Для влажной уборки предусмотрена система, при которой насадка для мытья пола выдвигается за корпус на 4 см.
Пылесос оснащён базовой станцией, что сама очищает контейнер с пылью, промывает и сушит мопы. Благодаря этому пользователь может не обслуживать устройство до 75 дней.
Также в модели есть защита от наматывания волос: щётки устроены так, чтобы уменьшить их запутывание, а основная щётка даже может разрезать волосы во время работы.
Trouver E40 Ultra уже продаётся в магазинах по цене от 49 990 рублей.