До 75 дней без обслуживания: робот-пылесос Trouver E40 Ultra начали продавать в РФ

Мощность всасывания здесь до 19 000 Па. При заезде на ковёр устройство автоматически усиливает мощность. Для влажной уборки предусмотрена система, при которой насадка для мытья пола выдвигается за корпус на 4 см.

Пылесос оснащён базовой станцией, что сама очищает контейнер с пылью, промывает и сушит мопы. Благодаря этому пользователь может не обслуживать устройство до 75 дней.

Также в модели есть защита от наматывания волос: щётки устроены так, чтобы уменьшить их запутывание, а основная щётка даже может разрезать волосы во время работы.

Trouver E40 Ultra уже продаётся в магазинах по цене от 49 990 рублей.