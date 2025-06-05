До 9,4 Гбит/с: Nokia представила новые Wi-Fi 7 роутеры Beacon 4 и Beacon 9

Beacon 4 — компактная модель с двухдиапазонной Wi-Fi 7 (2,4 и 5 ГГц) и максимальной скоростью до 3,6 Гбит/с. Он покрывает площадь до 250 квадратных метров и оснащён одним портом 2,5 Гбит/с для подключения к интернету и двумя гигабитными портами для локальных устройств.

Beacon 9 — более мощный роутер с поддержкой трёх диапазонов (включая 6 ГГц), скоростью до 9,4 Гбит/с и покрытием до 280 квадратных метров. У него есть порт 2,5 Гбит/с для интернета, один 2,5 Гбит/с и один гигабитный порт для локальной сети.

Оба устройства выполнены в «скандинавском стиле» — простом и ненавязчивом. Они работают на программной платформе Corteca.

Пока цены не объявлены.