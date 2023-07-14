«Дом как услуга»: LG введет систему платных подписок для бытовой техники

LG планирует создать бизнес-модель «вовлечения клиентов», которая будет использовать имеющуюся технику, например, «умные» телевизоры, для получения постоянной прибыли за счет подписок, контента и других решений. Такой подход должен помочь компании в формировании принципа «Дом как услуга».

По замыслу генерального директора Уильяма Чо, к 2030 году LG превратится в «компанию умных решений для жизни», в которой значительную роль будет играть рост на основе подписки.

Планы LG по росту доходов совпадают с бурно развивающейся индустрией подписных услуг, хотя некоторые регуляторы и высказывают опасения по поводу практики подписок.