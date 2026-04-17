Dreame обновила флагманы в России и добавила технику для окон, бассейнов и газонов

Dreame обновила флагманы в России и добавила технику для окон, бассейнов и газоновКомпания расширяет экосистему устройств и выходит за рамки привычной уборки квартиры
17 апреля Dreame представила в Москве новое поколение флагманских устройств для уборки дома и объявила о старте предзаказа в России по специальным ценам до 27 апреля. Главной премьерой стали роботы-пылесосы X60 Ultra Complete и X60 Master, которые получили обновлённую навигацию AI OmniSight с выдвижным лидаром и распознаванием более 280 типов объектов. По данным компании, система помогает точнее строить маршрут, увереннее объезжать препятствия и убираться даже под низкой мебелью.
В новых роботах используется система всасывания Vormax мощностью до 35 000 Па и обновлённая схема сухой уборки с двойной щёткой HyperStream 2.0. В Dreame говорят, что это должно повысить качество уборки ковров, шерсти и мелкого мусора. За обслуживание отвечает станция PowerDock, а версия X60 Master дополнительно получила встраиваемую станцию с подключением к водопроводу и канализации, что заметно сокращает участие человека в процессе.
Ещё одной новинкой стал моющий пылесос H16 Pro Steam, рассчитанный на более глубокую уборку в зонах с высокой бытовой нагрузкой, включая кухню. Модель сочетает подачу пара температурой 200 °C и горячую воду, что, по заявлению компании, помогает справляться со стойкими загрязнениями и поддерживать высокий уровень гигиены. Также Dreame показала вертикальный пылесос Z40 TangleCut Flex+ для ежедневной уборки в городской квартире. Он получил систему TangleCut, которая снижает наматывание волос и шерсти на ролик, и конструкцию, удобную для уборки под мебелью и в труднодоступных местах.
На презентации компания также сообщила о расширении экосистемы за пределы дома. В новую линейку вошли роботы для мойки окон, очистки бассейнов и роботизированные газонокосилки. Все эти устройства объединяет общая логика работы: автоматическое построение маршрута, адаптация к условиям среды и минимальное участие пользователя.
Предзаказ в России открыт с 17 по 27 апреля. Dreame X60 Ultra Complete предлагается за 119 990 рублей вместо 139 990 рублей, X60 Master — за 139 990 рублей вместо 159 990 рублей, H16 Pro Steam — за 69 990 рублей вместо 75 990 рублей, Z40 TangleCut Flex+ — за 42 990 рублей вместо 47 990 рублей. Официальный старт продаж назначен на 28 апреля 2026 года. Новинки появятся на сайте бренда, у авторизованных партнёров и в официальных магазинах Dreame на маркетплейсах.