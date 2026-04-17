Dreame обновила флагманы в России и добавила технику для окон, бассейнов и газонов

Ещё одной новинкой стал моющий пылесос H16 Pro Steam, рассчитанный на более глубокую уборку в зонах с высокой бытовой нагрузкой, включая кухню. Модель сочетает подачу пара температурой 200 °C и горячую воду, что, по заявлению компании, помогает справляться со стойкими загрязнениями и поддерживать высокий уровень гигиены. Также Dreame показала вертикальный пылесос Z40 TangleCut Flex+ для ежедневной уборки в городской квартире. Он получил систему TangleCut, которая снижает наматывание волос и шерсти на ролик, и конструкцию, удобную для уборки под мебелью и в труднодоступных местах.

На презентации компания также сообщила о расширении экосистемы за пределы дома. В новую линейку вошли роботы для мойки окон, очистки бассейнов и роботизированные газонокосилки. Все эти устройства объединяет общая логика работы: автоматическое построение маршрута, адаптация к условиям среды и минимальное участие пользователя.

Предзаказ в России открыт с 17 по 27 апреля. Dreame X60 Ultra Complete предлагается за 119 990 рублей вместо 139 990 рублей, X60 Master — за 139 990 рублей вместо 159 990 рублей, H16 Pro Steam — за 69 990 рублей вместо 75 990 рублей, Z40 TangleCut Flex+ — за 42 990 рублей вместо 47 990 рублей. Официальный старт продаж назначен на 28 апреля 2026 года. Новинки появятся на сайте бренда, у авторизованных партнёров и в официальных магазинах Dreame на маркетплейсах.