Dreame показала первый в мире робот-пылесос, умеющий подниматься по лестницам

Устройство работает вместе с системой Bionic QuadTrack™, которая выполняет роль мини-лифта. Робот стыкуется с платформой, та поднимает его на следующий этаж и отпускает для продолжения уборки.

Cyber X может подниматься по ступеням высотой до 25 см со скоростью 0,2 м/с. Система автоматически подстраивается под форму и ширину ступеней. Для надежности предусмотрена трехуровневая система торможения, а специальные резиновые колеса помогают устойчивости.

Навигация обеспечивается системой Smart 3DAdapt™: лазер и камера с искусственным интеллектом сканируют лестницу в реальном времени, оценивая высоту, угол и расстояние.

И робот, и система QuadTrack™ оснащены емкими аккумуляторами на 6400 мАч, чего хватает для уборки до пяти этажей за один сеанс.