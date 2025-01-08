Dreame показала робот-пылесос с рукой

В отличие от модели Roborock, версия Dreame выглядит более прочной, с более толстой рукой и крепкими манипуляторами, которые потенциально могут поднимать более тяжелые предметы. Рука Roborock может поднимать предметы весом до 300 граммов, когда Dreame не указала предельный вес своего прототипа.

Хотя робот Dreame не демонстрировал, как поднимает предметы, рука многократно выдвигалась и задвигалась. Судя по всему, устройство построено на платформе, аналогичной Dreame X50, которая оснащена «ногами» для подъема по лестнице.