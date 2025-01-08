Dreame показала робот-пылесос с рукой

Опубликовано 08 января 2025, 19:301 мин.
Dreame показала робот-пылесос с рукойНа выставке CES 2025
Dreame представила на выставке CES 2025 новый прототип робота-пылесоса с механической рукой. Анонс состоялся вскоре после того, как компания Roborock показала Saros Z70, другой пылесос с аналогичной функцией.
В отличие от модели Roborock, версия Dreame выглядит более прочной, с более толстой рукой и крепкими манипуляторами, которые потенциально могут поднимать более тяжелые предметы. Рука Roborock может поднимать предметы весом до 300 граммов, когда Dreame не указала предельный вес своего прототипа.
Хотя робот Dreame не демонстрировал, как поднимает предметы, рука многократно выдвигалась и задвигалась. Судя по всему, устройство построено на платформе, аналогичной Dreame X50, которая оснащена «ногами» для подъема по лестнице.