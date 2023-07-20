Думаете купить кофемашину? Вот на какие её функции нужно обращать внимание при выборе

Несколько отсеков для зёрен. При этом подачу зёрен вы можете регулировать механическим переключателем или при помощи специальной программы. Кроме того, переход к другому виду зёрен будет происходить постепенно, то есть в течение следующих двух-трёх порций. Чтобы сократить эту задержку до минимума, нужно брать модели с технологией Tubeless.

Smart-управление. В мобильном приложении вы сможете выбирать крепость напитка, величину помола и пр. Некоторые модели кофемашин даже позволяют создать собственный рецепт приготовления и сохранить его в приложении.