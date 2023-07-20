Думаете купить кофемашину? Вот на какие её функции нужно обращать внимание при выборе

Думаете купить кофемашину? Вот на какие её функции нужно обращать внимание при выбореОни точно облегчат вам жизнь
Кофемашины сегодня оснащаются множеством разных функций. И лишь некоторые из них действительно будут полезны для вас.
Несколько отсеков для зёрен. При этом подачу зёрен вы можете регулировать механическим переключателем или при помощи специальной программы. Кроме того, переход к другому виду зёрен будет происходить постепенно, то есть в течение следующих двух-трёх порций. Чтобы сократить эту задержку до минимума, нужно брать модели с технологией Tubeless.
Smart-управление. В мобильном приложении вы сможете выбирать крепость напитка, величину помола и пр. Некоторые модели кофемашин даже позволяют создать собственный рецепт приготовления и сохранить его в приложении.
Предсмачивание. Известно, что свежеобжаренный кофе выделяет углекислый газ. Благодаря предсмачиванию вы сможете выпустить большую часть этих газов из молотого кофе. Так ваш напиток станет ароматным и насыщенным.
Декальцинация. Эта функция позволит вам без труда очищать кофемашину, когда будет такая необходимость.