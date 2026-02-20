Dyson показала ультракомпактную швабру-пылесос PencilWash

PencilWash отличается очень тонкой ручкой — всего около 3,8 см в диаметре — и весит чуть больше 2 килограммов. Швабра-пылесос может почти полностью ложиться на пол. По заявлению компании, устройство использует только чистую воду для мытья полов. Внутри установлен валик из микрофибры. В приборе нет привычного фильтра, поэтому производитель обещает «меньше проблем с неприятными запахами и накоплением грязи».

На корпусе есть экран с индикатором заряда батареи. Для подзарядки предусмотрена специальная док-станция.

Стоимость новинки — 349 долларов. Точная дата начала продаж пока не объявлена.