Dyson показала ультракомпактную швабру-пылесос PencilWash

Опубликовано 20 февраля 2026, 14:391 мин.
Dyson показала ультракомпактную швабру-пылесос PencilWashДля влажной уборки
Dyson анонсировала ультракомпактный PencilWash. По лекалам недавнего тончайшего пылесоса Dyson PencilVac, последнее устройство получило похожий дизайн.
© Dyson
PencilWash отличается очень тонкой ручкой — всего около 3,8 см в диаметре — и весит чуть больше 2 килограммов. Швабра-пылесос может почти полностью ложиться на пол. По заявлению компании, устройство использует только чистую воду для мытья полов. Внутри установлен валик из микрофибры. В приборе нет привычного фильтра, поэтому производитель обещает «меньше проблем с неприятными запахами и накоплением грязи».
На корпусе есть экран с индикатором заряда батареи. Для подзарядки предусмотрена специальная док-станция.
Стоимость новинки — 349 долларов. Точная дата начала продаж пока не объявлена.