Dyson разработала «самый мощный» робот-пылесос и оценила его в... $1 600

Dyson разработала «самый мощный» робот-пылесос и оценила его в... $1 600Оправдано или нет – покажет время
Dyson вернулся с новым роботом-пылесосом под названием Dyson 360 Vis Nav. В отличие от предыдущих попыток, эта модель имеет более традиционный дизайн. Что интересно, компания позиционирует его, как «самый мощный» робот-пылесос, но и цена за «звание» соответствующая.
Оснащенный несколькими камерами, включая 360-градусный объектив «рыбий глаз», он использует технологию одновременной локализации и картографирования (SLAM), чтобы составить карту дома и избежать препятствий. Несмотря на отсутствие функции автоматического опорожнения, компания заявляет, что он является самым мощным на рынке, «всасывание в шесть раз сильнее, чем у других моделей».
Dyson 360 Vis Nav скоро поступит в продажу примерно за 1 590 долларов. Стоит ли отдавать за такой аппарат такие деньги – решать только вам.