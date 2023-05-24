Dyson разработала «самый мощный» робот-пылесос и оценила его в... $1 600

Оснащенный несколькими камерами, включая 360-градусный объектив «рыбий глаз», он использует технологию одновременной локализации и картографирования (SLAM), чтобы составить карту дома и избежать препятствий. Несмотря на отсутствие функции автоматического опорожнения, компания заявляет, что он является самым мощным на рынке, «всасывание в шесть раз сильнее, чем у других моделей».