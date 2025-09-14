Ecovacs представила робот-пылесос T80S и ИИ-ассистентом

Опубликовано 14 сентября 2025, 18:001 мин.
Ecovacs представила робот-пылесос T80S и ИИ-ассистентомС мощностью 24 800 Па
Ecovacs выпустила в Китае новый робот-пылесос с функцией мойки T80S. Версия с обычным баком для воды стоит 4 049 юаней (примерно $ 570), а модель с автоматической подачей воды — 4 699 юаней (около $ 660). Главная особенность T80S — мощность всасывания 24 800 Па и система Constant-Pressure Active Water 2.0 для более эффективного мытья полов.
© Ecovacs
Используется ролик Ozmo Roller 2.0, который плотно прилегает к поверхности, самополощется во время работы и вращается со скоростью до 200 оборотов в минуту. По заявлению Ecovacs, он в 16 раз эффективнее обычных моющих насадок и справляется даже с засохшими пятнами.
Система интеллектуального подъёма регулирует высоту роликов и щёток, что позволяет роботу не мочить ковры и легко переходить с плитки на ковролин или в ванную. Технология ZeroTangle 3.0 предотвращает наматывание волос, а TruEdge 3.0 обеспечивает уборку вплотную к стенам.
Навигацию обеспечивают лидар dToF, ИИ-камера и датчики, а управлять устройством можно через голосового ассистента Yiko GPT, который понимает команды для отдельных комнат.