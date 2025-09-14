Ecovacs представила робот-пылесос T80S и ИИ-ассистентом

Используется ролик Ozmo Roller 2.0, который плотно прилегает к поверхности, самополощется во время работы и вращается со скоростью до 200 оборотов в минуту. По заявлению Ecovacs, он в 16 раз эффективнее обычных моющих насадок и справляется даже с засохшими пятнами.

Система интеллектуального подъёма регулирует высоту роликов и щёток, что позволяет роботу не мочить ковры и легко переходить с плитки на ковролин или в ванную. Технология ZeroTangle 3.0 предотвращает наматывание волос, а TruEdge 3.0 обеспечивает уборку вплотную к стенам.

Навигацию обеспечивают лидар dToF, ИИ-камера и датчики, а управлять устройством можно через голосового ассистента Yiko GPT, который понимает команды для отдельных комнат.