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Бытовая техника
Опубликовано 20 февраля 2024, 22:30
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Эксперимент показал, какие устройства, работающие от батареек, требуют больше всего энергии

Возможно, вы даже не догадывались об этом
Как вы думаете, какие приборы тратят больше всего заряда батареек? Одним из таких устройств, как ни странно, оказался маленький светодиодный фонарик.

Блогер Алексей Надёжин выяснил, насколько быстро тратится заряд батареек AA и AAA в разных приборах. К примеру, тонометр в самом начале потреблял 200 мА, а в конце, когда давление повысилось, — 280 мА. После отключения помпы устройство потребляло 25 мА. В целом потребление энергии составило за весь цикл 9 мВтч. То есть одного комплекта солевых батареек для тонометра должно хватить примерно на 30−50 измерений. Если же использовать щелочные батарейки, то они позволят сделать 280−450 измерений.

Максимальный потребляемый ток был у фотовспышки. Это до 4 ампер (4000 мА) за короткий период. Поэтому для таких вспышек нужно покупать аккумуляторы.

© iXBT.com

Лазерные указки с фиолетовым и зелёным светом потребляют по 280 мА. Также потребляемый ток светодиодных фонариков снижается по мере разряда батареек, поэтому и работают они дольше, чем ожидается.

Брелок автосигнализации потребляет постоянно 0.02 мА, а 1.5 мА — раз в секунду. При нажатии кнопки потребляемый ток повышается до 30 мА. В целом же одной щелочной батарейки в этом брелоке должно хватать на 6−8 месяцев.

Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова