Эксперт назвал пять причин для покупки робота-пылесоса

Выполнение уборки без участия человека и экономия времени. Робот-пылесос способен сам ориентироваться в пространстве дома, составлять карту помещения, двигаться по назначенному маршруту. Управлять этим прибором вы можете через мобильное приложение. Там же вы можете установить определённое время для уборки.

Возможность одновременно мыть полы и пылесосить. Современные модели имеют сразу обе эти функции, причём они совмещены.

Очистка ковров. Для этого берите модели роботов-пылесосов с турбощёткой и мощностью всасывания выше 2000 Па. Также некоторые устройства могут распознавать ковровые покрытия и автоматически увеличивать мощность всасывания.