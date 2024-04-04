Эксперт объяснил, чем полезна функция «Старт/пауза» в стиральной машине

Бывают случаи, когда режим «Старт/пауза» не активируется. Например, при вращении барабана, большом количестве воды в нём, высокой температуре воды (выше 60 градусов по Цельсию). В этом случае некоторые производители предусмотрели режим «Слив».

В целом функция «Старт/Пауза» делает пользование стиральной машиной более комфортным. Но для правильной активации этого режима нужно смотреть инструкцию к конкретной модели.