Эксперт объяснил, чем полезна функция «Старт/пауза» в стиральной машине

Опубликовано 04 апреля 2024, 12:45
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Эксперт объяснил, чем полезна функция «Старт/пауза» в стиральной машинеВ современных моделях она встречается часто
Благодаря функции «Старт/пауза» вы можете остановить стирку до её окончания. Это может понадобиться в самых разных ситуациях.
Основная задача функции «Старт/пауза» — позволить вам догрузить бельё в стиральную машину, если вы вдруг поняли, что забыли какую-то вещь положить или что-то достать из одежды. Также поставить на паузу стирку вы можете для смены программы, температуры, продолжительности стирки, добавления моющего средства.
Бывают случаи, когда режим «Старт/пауза» не активируется. Например, при вращении барабана, большом количестве воды в нём, высокой температуре воды (выше 60 градусов по Цельсию). В этом случае некоторые производители предусмотрели режим «Слив».
В целом функция «Старт/Пауза» делает пользование стиральной машиной более комфортным. Но для правильной активации этого режима нужно смотреть инструкцию к конкретной модели.