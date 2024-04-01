Эксперт объяснил, есть ли смысл доплачивать за функцию смарт-диагностики в стиральной машине

Благодаря технологии Smart diagnosis вы самостоятельно сможете определить, что не так с вашей машиной, если она сломалась. Для этого вам понадобится только сама функция и специальное мобильное приложение LG Laundry & DW.

Премиум-модели современных стиральных машин взаимодействуют со смартфоном через Wi-Fi. Программа, если у вас сломалась машинка, покажет код ошибки и предложит варианты решения проблем. Однако если стиральная машина вообще не включается, то определить неисправность не получится.