Эксперт объяснил, как правильно загружать бельё в стиральную машину, чтобы она проработала дольше

Слишком мало белья в стиральной машине — это тоже плохо. Если производителем не указан минимальный вес, то кладите в устройство не менее 1,5 кг сухой одежды.

Недогрузка может привести к повышенной вибрации стиральной машины, ослаблению электрических контактов, крепления узлов и механизмов, ускорению износа демпферов и пружин бака, нарушению симметрии барабана и его повреждению.

Хлопчатобумажные вещи закладывайте в машинку в соотношении 1:1. То есть если максимальный вес — 5 кг, то кладите не более 5 кг такой одежды.

Лёгкую и объёмную синтетику нужно загружать на 50% от максимального разрешённого показателя, шерсть — на 30%.

В режиме быстрой стирки необходимо наполнять барабан на 30%, при деликатной стирке — на 50% от максимального значения веса.