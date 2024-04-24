Эксперт объяснил, куда нужно заливать жидкий стиральный порошок и стоит ли его вообще покупать

Опубликовано 24 апреля 2024, 03:00
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Эксперт объяснил, куда нужно заливать жидкий стиральный порошок и стоит ли его вообще покупатьВот в чём особенности использования такого порошка
Для современных стиральных машин в магазинах можно найти несколько вариантов средств: традиционные сухие порошки, жидкие (гели) и капсулы. Но в какой из отсеков нужно наливать жидкий порошок для качественной стирки?
Если вы хотите запустить основную программу стирки без замачивания, то жидкий порошок нужно наливать в отсек слева (B). При предварительной стирке всё заливается в отсеки слева и справа (B и А).
Рекомендуется пользоваться жидкими порошками при температуре стирки 30−40 градусов Цельсия, а также для предварительного замачивания белья. Хорошо подходят такие порошки для шерсти, синтетики, комбинированных тканей.
Жидкие порошки более деликатно отстирывают ткань, не оставляют запаха, их удобно хранить, легко наносить на бельё и выполаскивать при ручной стирке.
Однако стоят гели дороже, чем сухие порошки, у них меньше срок годности, они не применяются для трудновыводимых пятен.