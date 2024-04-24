Эксперт объяснил, куда нужно заливать жидкий стиральный порошок и стоит ли его вообще покупать

Если вы хотите запустить основную программу стирки без замачивания, то жидкий порошок нужно наливать в отсек слева (B). При предварительной стирке всё заливается в отсеки слева и справа (B и А).

Рекомендуется пользоваться жидкими порошками при температуре стирки 30−40 градусов Цельсия, а также для предварительного замачивания белья. Хорошо подходят такие порошки для шерсти, синтетики, комбинированных тканей.