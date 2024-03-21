Эксперт объяснил, насколько качественно стирают узкие стиральные машины по сравнению с обычными

При выборе стиральной машины нужно смотреть не на её глубину, а на объём и диаметр барабана. Самая компактная модель будет иметь глубину барабана 33 см. В такую машинку без проблем поместится минимум один комплект постельного белья. Важен и температурный режим. Поэтому стиральная машина такого объёма справится со своей задачей точно.

Самым оптимальным вариантом для эффективной стирки будет глубина в 45 см. Подобные машины вмещают 4,5 кг хлопкового белья или 2 кг синтетики.

Также популярны сейчас стиральные машины с глубиной 54 см. Тем не менее качество стирки в целом зависит от диаметра барабана, а не от его глубины.