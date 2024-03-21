Эксперт объяснил, насколько качественно стирают узкие стиральные машины по сравнению с обычными

Эксперт объяснил, насколько качественно стирают узкие стиральные машины по сравнению с обычнымиКакую из этих моделей лучше брать?
При выборе стиральной машины нужно смотреть не на её глубину, а на объём и диаметр барабана. Самая компактная модель будет иметь глубину барабана 33 см. В такую машинку без проблем поместится минимум один комплект постельного белья. Важен и температурный режим. Поэтому стиральная машина такого объёма справится со своей задачей точно.
Самым оптимальным вариантом для эффективной стирки будет глубина в 45 см. Подобные машины вмещают 4,5 кг хлопкового белья или 2 кг синтетики.
Также популярны сейчас стиральные машины с глубиной 54 см. Тем не менее качество стирки в целом зависит от диаметра барабана, а не от его глубины.
Теперь узкие стиральные машины могут выпускать только производители из Словении. Идеальным выбором в этом случае станет устройство с габаритами 60 на 60 см. За один цикл в такой машинке вы сможете постирать 5,8 кг хлопка или 2,5 кг синтетики. Поэтому лучше взять именно такие вместо тех, у которых глубина составляет 54 см.
Стиральные машины с глубиной от 38 до 42 см тоже довольно популярны. Они обеспечивают, несмотря на компактность, полноценную и качественную стирку. В них за один цикл можно постирать 4 кг хлопка или 1,7 кг синтетики. Глубина барабана у них примерно 22 см.