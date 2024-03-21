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Бытовая техника
Опубликовано 21 марта 2024, 16:30
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Эксперт объяснил, насколько качественно стирают узкие стиральные машины по сравнению с обычными

Какую из этих моделей лучше брать?
Часто при покупке стиральной машины люди отталкиваются от её габаритов. Но правда ли, что узкие устройства стирают хуже, чем обычные?

При выборе стиральной машины нужно смотреть не на её глубину, а на объём и диаметр барабана. Самая компактная модель будет иметь глубину барабана 33 см. В такую машинку без проблем поместится минимум один комплект постельного белья. Важен и температурный режим. Поэтому стиральная машина такого объёма справится со своей задачей точно.

Самым оптимальным вариантом для эффективной стирки будет глубина в 45 см. Подобные машины вмещают 4,5 кг хлопкового белья или 2 кг синтетики.

Также популярны сейчас стиральные машины с глубиной 54 см. Тем не менее качество стирки в целом зависит от диаметра барабана, а не от его глубины.

Эксперт объяснил, насколько качественно стирают узкие стиральные машины по сравнению с обычными
© Fusion Brain

Теперь узкие стиральные машины могут выпускать только производители из Словении. Идеальным выбором в этом случае станет устройство с габаритами 60 на 60 см. За один цикл в такой машинке вы сможете постирать 5,8 кг хлопка или 2,5 кг синтетики. Поэтому лучше взять именно такие вместо тех, у которых глубина составляет 54 см.

Стиральные машины с глубиной от 38 до 42 см тоже довольно популярны. Они обеспечивают, несмотря на компактность, полноценную и качественную стирку. В них за один цикл можно постирать 4 кг хлопка или 1,7 кг синтетики. Глубина барабана у них примерно 22 см.