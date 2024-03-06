Эксперт объяснил, помогает ли убрать накипь лимонная кислота

Эксперт объяснил, помогает ли убрать накипь лимонная кислотаИли она всё-таки вредит
Накипь представляет собой твёрдые частицы на поверхностях водонагревающих элементов. Образуются эти частицы в процессе нагрева/испарения воды при кристаллизации в основном магния и кальция.
Чтобы накипи не было, нужно либо предотвращать её появление, либо вовремя её убирать. В первом случае необходимо просто смягчать воду. Также производители хороших стиральных порошков сразу же добавляют туда умягчители, которые не дают накипи образовываться на деталях стиральной машины. Похожим образом действует Calgon.
Также нужно раз в год убирать всё накопившуюся накипь в машине. Сделать это можно при помощи специальных средств или соды, уксусной, лимонной кислоты.
Существует мнение, что уксусная и лимонная кислота могут повредить силуминовые и резиновые детали стиральной машины. Но это миф. Вероятнее всего, он возник из-за самих производителей средств от накипи, которые при этом используют те же самые компоненты.
Также лимонная кислота отличается мягким действием, не имеет по сравнению с уксусом резкого запаха.