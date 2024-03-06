Эксперт объяснил, помогает ли убрать накипь лимонная кислота

Накипь представляет собой твёрдые частицы на поверхностях водонагревающих элементов. Образуются эти частицы в процессе нагрева/испарения воды при кристаллизации в основном магния и кальция.

Чтобы накипи не было, нужно либо предотвращать её появление, либо вовремя её убирать. В первом случае необходимо просто смягчать воду. Также производители хороших стиральных порошков сразу же добавляют туда умягчители, которые не дают накипи образовываться на деталях стиральной машины. Похожим образом действует Calgon.