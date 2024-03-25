Эксперт объяснил, с каким экраном лучше всего покупать телевизор: OLED или QLED

Прежде всего, нужно отметить, что OLED-экраны отличаются тем, что для них не требуется внешняя подсветка — пиксели светятся сами. За счёт этого достигается высокий уровень яркости и контрастности, естественный чёрный цвет.

Тем не менее у OLED-дисплеев есть несколько минусов. Это высокая цена, повышенное энергопотребление (по сравнению с QLED-дисплеями), проблема выгорания пикселей.