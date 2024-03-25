Эксперт объяснил, с каким экраном лучше всего покупать телевизор: OLED или QLED

Эксперт объяснил, с каким экраном лучше всего покупать телевизор: OLED или QLEDУ каждой технологии есть свои плюсы и минусы
Прежде всего, нужно отметить, что OLED-экраны отличаются тем, что для них не требуется внешняя подсветка — пиксели светятся сами. За счёт этого достигается высокий уровень яркости и контрастности, естественный чёрный цвет.
Тем не менее у OLED-дисплеев есть несколько минусов. Это высокая цена, повышенное энергопотребление (по сравнению с QLED-дисплеями), проблема выгорания пикселей.
У экранов с QLED-технологией есть разные типы подсветки. Среди них — Direct LED, Mini-LED, Micro-LED. Самые дешёвые модели обладают дисплеями с Direct LED. Недостаток этой подсветки заключается в неравномерном освещении матрицы, наличии засветов.
В целом же телевизоры с OLED-дисплеями дают более реалистичную и живую картинку, чем экраны с QLED. Также многие OLED-модели обладают яркостью 500−800 нит, то есть почти не уступают QLED.
Из достоинств QLED-дисплеев можно выделить долговечность, высокую яркость, наличие бюджетных моделей телевизоров с этой технологией.