Эксперт объяснил, стоит ли подключать посудомоечную машину к горячей воде

Теоретически подключить посудомоечную машину к горячей воде, конечно, можно. Но есть ли в этом смысл?

Холодная вода в посудомоечной машине нагревается до 50−65 градусов по Цельсию. Поэтому если вы решили подключать устройство к горячей воде, ориентируйтесь на эти показатели температуры.

Вот в чём состоят преимущества работы стиральной машины сразу же с горячей водой.

Сокращение расходов на электричество, химию. Поэтому вы можете программу смягчения воды сразу же поставить на «0».

Использование заявленных температурных показателей программ. Многие европейские производители посудомоечных машин занижают температурные значения для экономии электричества.

Исключение термошока. Это касается мытья стеклянной, керамической, фарфоровой посуды.