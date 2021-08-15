Эксперт перечислил параметры, по которым нужно выбирать стиральную машину

Бытовая техника
Сегодня в 22:05
Эксперт перечислил параметры, по которым нужно выбирать стиральную машинуВсего необходимо ответить на 10 вопросов
Автор блога на ixbt.com дал несколько советов тем, что собирается покупать новую стиральную машину.
Блогер считает, что перед приобретением техники нужно подумать над ответами на несколько вопросов.
- Где будет установлена машина и как в неё будет загружаться бельё? Если места в помещении мало, то можно купить узкую модель (например, Indesit EWUC 4105) или вертикальную (типа MIDEA MWT60101). С точки зрения загрузки белья фронтальные машины универсальны, им надо только место впереди для открытия и закрытия дверцы. А вот вертикальные открываются вверх.
- Какова стоимость? Компания Miele производит наиболее дорогие и надёжные модели, Bosch, AEG, Siemens - просто дорогие стиральные машины. К моделям среднего ценового сегмента относятся Zanussi, Candy, Eurosoba, Ariston, Midea, а самыми бюджетными считаются Beko, Ardo, Hansa, Hotpoint-Ariston, Indesit.
- Какой объём загрузки белья нужен? Если у вас большая семья, то выбирайте машины с максимальными параметрами.
- Нужна ли функция сушки? Если да, то необходимо выбрать: стиральная машина + сушильная машина (два в одном) или два отдельных устройства.
- Установлена ли в стиральной машине защита от протечек? На это необходимо обратить внимание, потому что если вы не перекрываете воду после каждой стирки и не всегда можете быть дома во время работы машины, то рискуете затопить соседей. И лучше всего выбирать полную защиту, а не частичную.
- Какой двигатель и бак установлены в стиральной машине? Лучше всего, чтобы в устройстве был инверторный двигатель и разборный бак.
- Каковы дополнительные характеристики модели? Посмотрите, какой у неё класс энергопотребления, расход воды за одну стирку, класс отжима, уровень шума.
- Какие в стиральной машине есть программы? Это может быть отложенный старт, возможность дозагрузки белья и многое другое.
- Каков срок службы и сколько длится гарантийный период? В среднем стиральная машина может прослужить от 5 до 10 лет.
- Где цены стиральную машину ниже всего? Покупать её, отмечает автор, необходимо именно там.