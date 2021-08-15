Эксперт перечислил параметры, по которым нужно выбирать стиральную машину

Блогер считает, что перед приобретением техники нужно подумать над ответами на несколько вопросов.

Где будет установлена машина и как в неё будет загружаться бельё? Если места в помещении мало, то можно купить узкую модель (например, Indesit EWUC 4105) или вертикальную (типа MIDEA MWT60101). С точки зрения загрузки белья фронтальные машины универсальны, им надо только место впереди для открытия и закрытия дверцы. А вот вертикальные открываются вверх.

Какова стоимость? Компания Miele производит наиболее дорогие и надёжные модели, Bosch, AEG, Siemens - просто дорогие стиральные машины. К моделям среднего ценового сегмента относятся Zanussi, Candy, Eurosoba, Ariston, Midea, а самыми бюджетными считаются Beko, Ardo, Hansa, Hotpoint-Ariston, Indesit.

Какой объём загрузки белья нужен? Если у вас большая семья, то выбирайте машины с максимальными параметрами.

Нужна ли функция сушки? Если да, то необходимо выбрать: стиральная машина + сушильная машина (два в одном) или два отдельных устройства.