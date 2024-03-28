Эксперт рассказал, есть ли смысл переплачивать за пузырьковую систему в стиральной машине

После активации воздушно-пузырьковой технологии барабан стиральной машины заполняется водой. Вместе с этим создаётся воздушный поток, а пузырьки проникают в бак. Благодаря тому, что они лопаются, вода насыщается кислородом, чистящее средство лучше растворяется в воде, а бельё очищается.

У новой технологии есть сразу несколько плюсов. Это повышение качества стирки, снижение расхода моющих средств и электроэнергии. Стирка становится при этом бережной.