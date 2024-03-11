Эксперт рассказал, какой пылесос лучше всего покупать и для чего: обычный, вертикальный или умный

Традиционные пылесосы. Они обладают несколькими преимуществами перед остальными видами. Лучше умных и вертикальных пылесосов эти устройства в том, что они: мощнее (максимальная мощность всасывания — до 600 Вт), имеют хороший пылесборник и лучше очищают воздух от пыли, могут использоваться для уборки разных полов, мебели.

Вертикальные пылесосы. Выбирают их в основном из-за компактности и мобильности. По сравнению с обычными пылесосами они занимают мало места, их можно также в любой момент включить. Кроме того, такие модели могут иметь функцию влажной уборки. Существуют вертикальные пылесосы проводные и беспроводные. В целом их можно назвать промежуточным вариантом между классическим пылесосом и роботом-пылесосом.