Эксперт рассказал, по каким критериям нужно выбирать бюджетный робот-пылесос с влажной уборкой

Эксперт рассказал, по каким критериям нужно выбирать бюджетный робот-пылесос с влажной уборкойВозьмите это всё себе на заметку
Мощность. Самое оптимальное её значение — 4000 Па.
Система навигации. Берите модели роботов-пылесосов с лидаром. У него точность отрисовки помещения выше, чем у оптических датчиков. Однако из-за лазерного датчика устройство также может не проходить под креслами или диванами. При бюджете менее 15 тысяч доступны модели с оптическим датчиком и гироскопом. Если у вас есть лестницы или опасные зоны падения, то проверяйте наличие датчика перепада высоты.
Контейнер и бак. У бюджетных моделей идёт бак под воду и под пыль комбинированный. Обычно его объём составляет 170 мл (вода, хватит на 60 кв. м) и 300 мл (пыль). Также есть устройства с увеличенным баком для воды — на 200—250 мл. Обращайте внимание, чтобы также был электроклапан для подачи жидкости. В пылевом контейнере обязательно должна находиться входная шторка (так мусор не будет вываливаться обратно). Уровня фильтрации должно быть два: фильтр грубой очистки (сеточка) и HEPA-фильтр от 11-класса на выходе.
Салфетка. Она должна крепиться на липучки и дополнительные лямки.
Автономность. У роботов-пылесосов с лидаром на 1 кв. м уходит примерно 60 секунд. Но берите с запасом в 20%, а если устройство оснащено гироскопом или оптическими датчиками, то в 30%.
Функции. Среди самых полезных — поддержка мобильного приложения, локальная уборка, D-образная форма бампера, съёмные щётки.