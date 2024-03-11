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Бытовая техника
Опубликовано 11 марта 2024, 05:15
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Эксперт рассказал, по каким критериям нужно выбирать бюджетный робот-пылесос с влажной уборкой

Возьмите это всё себе на заметку
Если вы хотите приобрести себе умный пылесос за примерно 20 тысяч рублей или меньше, то учитывайте следующие характеристики.

Мощность. Самое оптимальное её значение — 4000 Па.

Система навигации. Берите модели роботов-пылесосов с лидаром. У него точность отрисовки помещения выше, чем у оптических датчиков. Однако из-за лазерного датчика устройство также может не проходить под креслами или диванами. При бюджете менее 15 тысяч доступны модели с оптическим датчиком и гироскопом. Если у вас есть лестницы или опасные зоны падения, то проверяйте наличие датчика перепада высоты.

Контейнер и бак. У бюджетных моделей идёт бак под воду и под пыль комбинированный. Обычно его объём составляет 170 мл (вода, хватит на 60 кв. м) и 300 мл (пыль). Также есть устройства с увеличенным баком для воды — на 200—250 мл. Обращайте внимание, чтобы также был электроклапан для подачи жидкости. В пылевом контейнере обязательно должна находиться входная шторка (так мусор не будет вываливаться обратно). Уровня фильтрации должно быть два: фильтр грубой очистки (сеточка) и HEPA-фильтр от 11-класса на выходе.

Эксперт рассказал, по каким критериям нужно выбирать бюджетный робот-пылесос с влажной уборкой
© iXBT.com

Салфетка. Она должна крепиться на липучки и дополнительные лямки.

Автономность. У роботов-пылесосов с лидаром на 1 кв. м уходит примерно 60 секунд. Но берите с запасом в 20%, а если устройство оснащено гироскопом или оптическими датчиками, то в 30%.

Функции. Среди самых полезных — поддержка мобильного приложения, локальная уборка, D-образная форма бампера, съёмные щётки.