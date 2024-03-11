Эксперт рассказал, по каким критериям нужно выбирать бюджетный робот-пылесос с влажной уборкой

Мощность. Самое оптимальное её значение — 4000 Па.

Система навигации. Берите модели роботов-пылесосов с лидаром. У него точность отрисовки помещения выше, чем у оптических датчиков. Однако из-за лазерного датчика устройство также может не проходить под креслами или диванами. При бюджете менее 15 тысяч доступны модели с оптическим датчиком и гироскопом. Если у вас есть лестницы или опасные зоны падения, то проверяйте наличие датчика перепада высоты.

Контейнер и бак. У бюджетных моделей идёт бак под воду и под пыль комбинированный. Обычно его объём составляет 170 мл (вода, хватит на 60 кв. м) и 300 мл (пыль). Также есть устройства с увеличенным баком для воды — на 200—250 мл. Обращайте внимание, чтобы также был электроклапан для подачи жидкости. В пылевом контейнере обязательно должна находиться входная шторка (так мусор не будет вываливаться обратно). Уровня фильтрации должно быть два: фильтр грубой очистки (сеточка) и HEPA-фильтр от 11-класса на выходе.