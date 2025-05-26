Эксперты протестировали первый саундбар Marshall с поддержкой Dolby Atmos

Внешне Heston 120 выглядит как дизайнерский предмет — с отделкой под кожу, металлическими элементами цвета латуни и ручками управления, как на старых усилителях Marshall. В отличие от большинства черных пластиковых саундбаров, его не хочется прятать.

Звук у Heston 120 объёмный, особенно при просмотре фильмов — басы глубокие, голос звучит чётко, а музыка мощно. В некоторых сложных сценах низкие частоты могут немного «замыливаться», но это можно компенсировать подключением внешнего сабвуфера.

Саундбар имеет 11 встроенных динамиков, Bluetooth, Wi-Fi и HDMI-порты. Есть также выход под сабвуфер. Удобное приложение позволяет управлять устройством, а встроенные микрофоны помогают настраивать звук под помещение.

Из минусов — нет кнопки питания, устройство уходит в режим ожидания только через 20 минут бездействия. Также не всем понравится высокая цена.

Позже ожидается и более компактная модель — Heston 60, а также отдельный сабвуфер.