Энтузиаст вернул умные функции стиральной машины Bosch, отнятые санкциями

Есть способ вернуть умные функции стиральной машины Bosch в России. Для этого необходимо выполнить следующие шаги: (Это лишь краткая инструкция, за полноценной обратитесь в источник)

Установить приложение Home Connect в другой стране. Для этого можно временно сменить регион в настройках своего телефона.

Подключить стиральную машину к домашнему Wi-Fi 2,4 ГГц. Это можно сделать через приложение Home Connect или с помощью кнопки WPS.

Зарегистрироваться в программе Home Connect Developer Program. Для этого потребуется создать новый аккаунт и зарегистрировать новое приложение.

Добавить интеграцию Home Connect в Home Assistant. Для этого потребуется ввести Client ID и Client Secret, полученные в шаге 3.

После выполнения этих шагов стиральная машина Bosch будет обнаружена в Home Assistant. Вы сможете удаленно управлять ею, используя интерфейс Home Assistant или голосовые команды.

Однако, интеграция Home Connect в Home Assistant работает только через интернет. Поэтому, если у вас не будет доступа к интернету, вы не сможете управлять стиральной машиной удаленно. Но не все интеграции в Home Assistant работают только через интернет. Например, интеграция холодильника Midea работает полностью локально.

Возможно, в будущем сообщество открытого исходного кода найдет решение, которое позволит интегрировать стиральную машину Bosch в Home Assistant таким образом, чтобы она работала автономно, сетует автор статьи.