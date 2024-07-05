Энтузиасты нашли доказательства существования Apple HomePod с дисплеем

Опубликовано 05 июля 2024, 19:01
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Энтузиасты нашли доказательства существования Apple HomePod с дисплеемРаботающем на чипе A18
Предположения о том, что новый HomePod будет оснащен дисплеем, набирают обороты. Так, в коде нашли ссылки на еще не выпущенное устройство "HomeAccessory17,1".
Как сообщает MacRumors, в устройство будет интегрирован чип A18, который должен дебютировать в iPhone 16 в конце этого года. Кроме того, оно будет работать на базе tvOS, как и текущие модели HomePod.
Ранее 9to5Mac обнаружил еще одно таинственное устройство Apple под кодовым названием "Z314", также работающее под управлением tvOS с чипом A15 Bionic. Это согласуется с предполагаемыми "экспериментами" Apple над такими устройствами, как iPad mini, с tvOS.
Ранее Bloomberg намекал на то, что Apple разрабатывает гибридное устройство для умного дома, объединяющее Apple TV с HomePod, а также HomePod с поворачивающимся экраном. Издание прогнозирует, что новый HomePod может появиться на рынке не раньше 2025 года.