Энтузиасты нашли доказательства существования Apple HomePod с дисплеем

Как сообщает MacRumors, в устройство будет интегрирован чип A18, который должен дебютировать в iPhone 16 в конце этого года. Кроме того, оно будет работать на базе tvOS, как и текущие модели HomePod.

Ранее 9to5Mac обнаружил еще одно таинственное устройство Apple под кодовым названием "Z314", также работающее под управлением tvOS с чипом A15 Bionic. Это согласуется с предполагаемыми "экспериментами" Apple над такими устройствами, как iPad mini, с tvOS.

Ранее Bloomberg намекал на то, что Apple разрабатывает гибридное устройство для умного дома, объединяющее Apple TV с HomePod, а также HomePod с поворачивающимся экраном. Издание прогнозирует, что новый HomePod может появиться на рынке не раньше 2025 года.