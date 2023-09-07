Есть ли смысл покупать чай-машину: её плюсы и минусы

Чаеварки бывают двух разновидностей. Одни предназначены для заваривания напитка для одного человека, другие - для большой компании. Оба вида устройств имеют отсек для воды, ёмкость для заваривания чая, нагревательный элемент, панель управления.

Вообще чаеварки сейчас не особо популярны, но перед классическими методами заваривания чая у них есть одно важное преимущество. Это чёткий контроль процесса приготовления напитка. Благодаря этому у вас всегда будет стабильный результат вне зависимости от ваших навыков.