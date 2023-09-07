Есть ли смысл покупать чай-машину: её плюсы и минусы

Есть ли смысл покупать чай-машину: её плюсы и минусыДа, такие устройства уже продаются
Сейчас многие процессы продолжают автоматизироваться. В том числе приготовление чая.
Чаеварки бывают двух разновидностей. Одни предназначены для заваривания напитка для одного человека, другие - для большой компании. Оба вида устройств имеют отсек для воды, ёмкость для заваривания чая, нагревательный элемент, панель управления.
Вообще чаеварки сейчас не особо популярны, но перед классическими методами заваривания чая у них есть одно важное преимущество. Это чёткий контроль процесса приготовления напитка. Благодаря этому у вас всегда будет стабильный результат вне зависимости от ваших навыков.
А вот недостатков у чаеварок всё-таки больше. Это и высокая цена, и длительность ожидания (в среднем - 5 минут), и отсутствие полной автоматизации, и громкость работы, и небольшой ассортимент.
В качестве альтернативы вы можете приобрести электрические чайники. Те из них, которые стоят в районе 5-9 тысяч рублей, обладают точно такой же функцией. Правда, за временем заварки чая вам придётся следить самостоятельно.