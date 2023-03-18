Эта микроволновая печь может подзарядить ваш смартфон

Микроволновка имеет мощность от 350 до 500 Вт и использует два съёмных аккумулятора XGT 40V Max. Они обеспечивают достаточно энергии для разогрева 11 порций еды или 20 стаканов воды. Кроме того, микроволновка может выступать в роли пауэрбанка и заряжать другие гаджеты через USB-порт.

Устройство весит около 9 кг без батарей и имеет ручку и ремень для переноски. По словам производителя, такая микроволновка будет полезна в условиях, где нет доступа к электричеству, например, на стройке или в походе.

В Японии цена новинки составляет 71 500 йен (примерно 42 тысячи рублей по актуальному курсу).