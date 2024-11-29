Опубликовано 29 ноября 2024, 04:301 мин.
Эта несуразная статуэтка — беспроводная колонка по цене автомобиля$4000, или 450 000 рублей
Transparent представила новую беспроводную колонку стоимостью $4000, вдохновленную брутализмом и резко отличающуюся от фирменных стеклянных конструкций бренда. Изготовленная на 70% из переработанного алюминия, колонка высотой 23 дюйма (59 см) и весом 26,5 фунтов (12 кг) напоминает минималистичную эстетику архитектуры середины 20-го века.
© Transparent
Колонка оснащена двумя трехдюймовыми твитерами, расположенными под углом 90 градусов, и 6,5-дюймовым сабвуфером на противоположной стороне. Transparent рекомендует размещать колонку в углу для достижения «оптимальных акустических характеристик». Аккумулятора своего нет, используйте проводное подключение.
Возможности подключения включают Bluetooth 5.2, Wi-Fi и поддержку Apple AirPlay 2, Tidal Connect, Spotify Connect и Amazon Music. Колонка также оснащена двумя 3,5-мм джеками. Хотя колонка совместима с Amazon Alexa, у нее нет встроенного микрофона.