Этой посудомойке неважно, как вы сложите посуду

Этой посудомойке неважно, как вы сложите посудуНо это далеко не бюджетный вариант
Компания Bosch утверждает, что ее последние модели посудомоечных машин - серии 800 и Benchmark - способны положить конец бесконечным спорам о том, как правильно загружать посуду.
«Изюминкой» этих посудомоечных машин является рычаг распылителя PowerControl, который обеспечивает интенсивную мойку независимо от места загрузки посуды на нижней стойке.
Чтобы подчеркнуть остроту дискуссии о загрузке посуды, компания Bosch привела статистику, полученную в ходе исследования: 54% американцев активно спорят о том, как загружать посудомоечную машину, а 87% переставляют посуду после того, как ее загрузил кто-то другой.
Новый рычаг распылителя призван разрешить эти споры, гарантируя очистку независимо от расположения посуды.
Новые посудомоечные машины поступят в продажу в этом месяце по цене до $1799. Самая дешевая модель, оснащенная рычагом PowerControl, стоит $1299.