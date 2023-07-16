Этой посудомойке неважно, как вы сложите посуду

«Изюминкой» этих посудомоечных машин является рычаг распылителя PowerControl, который обеспечивает интенсивную мойку независимо от места загрузки посуды на нижней стойке.

Чтобы подчеркнуть остроту дискуссии о загрузке посуды, компания Bosch привела статистику, полученную в ходе исследования: 54% американцев активно спорят о том, как загружать посудомоечную машину, а 87% переставляют посуду после того, как ее загрузил кто-то другой.