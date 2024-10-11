Опубликовано 11 октября 2024, 11:151 мин.
Focal выпустила беспроводную колонку за почти 4 000 000 рублей (40 000 долларов)Для истинных аудиофилов
Французская аудиокомпания Focal выпустила свой новейший шедевр — беспроводную акустическую систему Diva Utopia. Оцененная в ошеломляющие 40 000 долларов, эта роскошная «аудиофильная продукция» предназначена для ублажения ваших ушей, если вы в этом что-то понимаете. Для других всё это пустая трата денег.
© Focal
Diva Utopia оснащена трехполосной бас-рефлексной конструкцией с отдельными низкочастотным, среднечастотным и высокочастотным динамиками для исключительной четкости звука. Она предлагает беспроводные варианты подключения, такие как Bluetooth, AirPlay 2 и Google Cast.
Особенностью Diva Utopia является технология UWB, которая обеспечивает беспроводное соединение между левым и правым динамиками, поэтому между установкой не прокладываются кабели.
Если вы серьезный аудиофил, стремящийся получить максимальное удовольствие от прослушивания, то Focal Diva Utopia определенно стоит рассмотреть. Остальные могут проходить мимо.