Focal выпустила беспроводную колонку за почти 4 000 000 рублей (40 000 долларов)

Diva Utopia оснащена трехполосной бас-рефлексной конструкцией с отдельными низкочастотным, среднечастотным и высокочастотным динамиками для исключительной четкости звука. Она предлагает беспроводные варианты подключения, такие как Bluetooth, AirPlay 2 и Google Cast.

Особенностью Diva Utopia является технология UWB, которая обеспечивает беспроводное соединение между левым и правым динамиками, поэтому между установкой не прокладываются кабели.

Если вы серьезный аудиофил, стремящийся получить максимальное удовольствие от прослушивания, то Focal Diva Utopia определенно стоит рассмотреть. Остальные могут проходить мимо.