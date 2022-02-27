Бытовая техника
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Глава DNS пообещал не оставить россиян «без чайника, телевизора или стиральной машины»Пообещал даже снизить цены
Гендиректор российской сети электроники DNS Дмитрий Алексеев опубликовал в своём Telegram-канале пост по поводу ситуации с повышением цен в магазинах.
Алексеев отметил, что «люди читают только заголовки и на основе этого дальше пишут следующие заголовки». Он заявил, что «из сообщения о том, что мы подняли некоторые цены до 30%, появляется новость, что все цены подняты минимум на 30%».
Однако, по словам Алексеева, цены на многие товары вообще не менялись. Гендиректор DNS даже прикрепил список позиций, в разных категориях, где подорожания не было.
«Поэтому, не нужно устраивать паники, никто не останется без чайника, телевизора или стиральной машины», — заключил Алексеев. Также он пообещал снизить цены на большой перечень товаров.
Источник: Дмитрий Алексеев