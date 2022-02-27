Глава DNS пообещал не оставить россиян «без чайника, телевизора или стиральной машины»

Алексеев отметил, что «люди читают только заголовки и на основе этого дальше пишут следующие заголовки». Он заявил, что «из сообщения о том, что мы подняли некоторые цены до 30%, появляется новость, что все цены подняты минимум на 30%».

Однако, по словам Алексеева, цены на многие товары вообще не менялись. Гендиректор DNS даже прикрепил список позиций, в разных категориях, где подорожания не было.