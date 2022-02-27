Бытовая техника
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Глава DNS пообещал не оставить россиян «без чайника, телевизора или стиральной машины»

Пообещал даже снизить цены
Гендиректор российской сети электроники DNS Дмитрий Алексеев опубликовал в своём Telegram-канале пост по поводу ситуации с повышением цен в магазинах.
Глава DNS пообещал не оставить россиян «без чайника, телевизора или стиральной машины»

Алексеев отметил, что «люди читают только заголовки и на основе этого дальше пишут следующие заголовки». Он заявил, что «из сообщения о том, что мы подняли некоторые цены до 30%, появляется новость, что все цены подняты минимум на 30%».

Однако, по словам Алексеева, цены на многие товары вообще не менялись. Гендиректор DNS даже прикрепил список позиций, в разных категориях, где подорожания не было.

Глава DNS пообещал не оставить россиян «без чайника, телевизора или стиральной машины»

«Поэтому, не нужно устраивать паники, никто не останется без чайника, телевизора или стиральной машины», — заключил Алексеев. Также он пообещал снизить цены на большой перечень товаров.

Источник: Дмитрий Алексеев
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