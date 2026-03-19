Главный инженер Apple по домашним устройствам покинул компанию

Официальная причина его ухода не названа. Однако эксперты связывают это с проблемами вокруг «переделки» Siri. Компания уже несколько лет обещает крупное обновление системы, но оно до сих пор не вышло.

По сообщениям СМИ, задержка новой версии Siri повлияла и на другие продукты Apple. В частности, разработка некоторых устройств для умного дома могла быть отложена, потому что они должны были работать именно с обновлённым голосовым помощником.

Теперь Брайан Линч будет работать в Oura на должности старшего вице-президента по инженерии оборудования. Интересно, что в этой компании уже работают и другие бывшие сотрудники Apple.