Gorenje объявили январские скидки на свою бытовую технику

Среди выгодных предложений — крупная и мелкая бытовая техника с официальной гарантией. Например, двухкамерный холодильник Gorenje с системой NoFrost сейчас можно приобрести за 45 600 рублей, что на 36% дешевле обычной цены. Производитель отмечает, что эта модель оснащена специальной системой вентиляции и ионизации воздуха “для лучшего сохранения продуктов”.

Для небольших помещений актуальна узкая стиральная машина с инверторным мотором. Её цена снижена до 29 250 рублей. Машина поддерживает обработку белья паром и имеет функцию самоочистки барабана.

В распродаже также участвуют другие приборы Gorenje — от чайников до духовых шкафов.