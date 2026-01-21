Gorenje объявили январские скидки на свою бытовую технику

Опубликовано 21 января 2026, 12:531 мин.
Gorenje объявили январские скидки на свою бытовую техникуСкидки до 43%
На российских маркетплейсах стартовала январская распродажа бытовой техники бренда Gorenje. Скидки до 43% продлятся до конца месяца.
Среди выгодных предложений — крупная и мелкая бытовая техника с официальной гарантией. Например, двухкамерный холодильник Gorenje с системой NoFrost сейчас можно приобрести за 45 600 рублей, что на 36% дешевле обычной цены. Производитель отмечает, что эта модель оснащена специальной системой вентиляции и ионизации воздуха “для лучшего сохранения продуктов”.
Для небольших помещений актуальна узкая стиральная машина с инверторным мотором. Её цена снижена до 29 250 рублей. Машина поддерживает обработку белья паром и имеет функцию самоочистки барабана.
В распродаже также участвуют другие приборы Gorenje — от чайников до духовых шкафов.