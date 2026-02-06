Бытовая техника
Опубликовано 06 февраля 2026, 20:27
1 мин.

Harper выпустила флагманский трёхкамерный холодильник с умным зонированием

Тихий, умный, удобный
Бренд Harper начал продажи новой вместительной модели умного холодильника RH6966BB. Его общий объём составляет 551 литр. Найти можно на официальном сайте.
© Harper

Устройство имеет три независимые камеры. Помимо основной холодильной (326 л) и морозильной (141 л) секций, есть отдельная «камера-трансформер». Её температуру можно настроить от +5°C до -20°C, используя её как дополнительный холодильник, зону свежести или морозилку.

В основном отделении есть специальные секции: для овощей и фруктов с повышенной влажностью, а также «смарт-зона» с точными настройками для детского питания, мяса или рыбы.

Холодильник оснащён современным инверторным компрессором, который работает тихо (всего 39 дБ). Класс энергопотребления А+.

Глубина менее 60 см позволяет встроить технику в кухонный гарнитур. Стеклянная дверь со специальным покрытием почти не оставляет отпечатков. Управление осуществляется через сенсорную панель спереди.