Harper выпустила флагманский трёхкамерный холодильник с умным зонированием

Устройство имеет три независимые камеры. Помимо основной холодильной (326 л) и морозильной (141 л) секций, есть отдельная «камера-трансформер». Её температуру можно настроить от +5°C до -20°C, используя её как дополнительный холодильник, зону свежести или морозилку.

В основном отделении есть специальные секции: для овощей и фруктов с повышенной влажностью, а также «смарт-зона» с точными настройками для детского питания, мяса или рыбы.

Холодильник оснащён современным инверторным компрессором, который работает тихо (всего 39 дБ). Класс энергопотребления А+.

Глубина менее 60 см позволяет встроить технику в кухонный гарнитур. Стеклянная дверь со специальным покрытием почти не оставляет отпечатков. Управление осуществляется через сенсорную панель спереди.