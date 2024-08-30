Опубликовано 30 августа 2024, 23:591 мин.
Hatch Restore 2 — умный будильник, учитывающий ваши «биологические часы»Повышает качество сна, но не превращает любителей поспать в ранних пташек
Hatch Restore 2, умный будильник, имитирующий восход и закат солнца, получил высокую оценку у обзорщиков за улучшение качества сна, хотя не для всех утро становится легче. Устройство стоимостью $ 170, призванное согласовывать свои действия с естественными циркадными ритмами человека, предлагает настраиваемое освещение и успокаивающие звуки, чтобы помочь пользователям засыпать и просыпаться более «естественно».
© Hatch
Западные СМИ отмечают, что хотя Restore 2 отлично справляется со своей задачей — создает успокаивающую обстановку для сна, — она не всегда облегчают пробуждение для любителей крепкого сна. Имитация восхода солнца и мягкие звуки будильника не сильно изменили способность автора одного обзора рано вставать.
Приложение Restore 2 предоставляет широкие возможности настройки, позволяя пользователям устанавливать различные режимы работы с различными настройками освещения и звука. Несмотря на расширенные возможности, сложность приложения и необходимость точной настройки привели к некоторым ошибкам у пользователей, что сказалось на эффективности устройства.
Поэтому если и покупать данный будильник, то не торопясь.