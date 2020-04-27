Honor выпустит свой первый пылесос

Как пишет издание Gizmochina, пылесос будет беспроводным и антибактериальным. Модель доступна на Huawei Mall и оценена в 1299 юаней (около 13,6 тысячи рублей по текущему курсу).

Пылесос характеризуется 100 000 оборотами в минуту, максимальной потребляемой мощностью 125 Вт, мощностью всасывания 24 кПа. Устройство также имеет технологию, которая позволяет пылесосу не засоряться пылью изнутри. Это обеспечивает более длительный срок службы прибора.

Кроме того, пылесос оснащён системой стерилизации, которая позволяет бороться с микробами. Модель весит всего 1,65 килограмма. Одного заряда аккумулятора хватает на 65 минут работы.