Huawei вернулась на вершину списка 500 лучших IoT-компаний мира

Хэ Сюмин, председатель исполнительного комитета WIOTC, подчеркнул роль списка в “признании предприятий цифровой экономики во всем мире”. В своей программной речи он отметил стремительный рост технологий IoT, прогнозируя, что к 2025 году число глобальных IoT-подключений достигнет 25 миллиардов. Он также подчеркнул важность развития таких коммуникационных технологий, как 5G, 6G и квантовые сети, для повышения “производительности и расширения возможностей подключения”.

Саммит был направлен на развитие инноваций и сотрудничества в секторе IoT. В нем приняли участие государственные чиновники, дипломаты и руководители предприятий из более чем 40 стран, включая Китай, Францию, Южную Африку и Пакистан.