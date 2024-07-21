Huawei вернулась на вершину списка 500 лучших IoT-компаний мира

Опубликовано 21 июля 2024, 14:33
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Huawei вернулась на вершину списка 500 лучших IoT-компаний мираВсемирный саммит
В Пекине состоялся саммит World IoT Top 500 Summit 2024, часть Всемирной конвенции Интернета вещей (WIOTC), на котором были названы ведущие IoT-компании этого года. Huawei заняла первое место, Haier Group вновь вошла в первую десятку, а такие новички, как Origin Quantum, продемонстрировали сильный дебют, пишут СМИ. Гиганты отрасли Qualcomm, Microsoft, CASIC, IBM, Siemens и Intel сохранили свои лидирующие позиции.
Хэ Сюмин, председатель исполнительного комитета WIOTC, подчеркнул роль списка в “признании предприятий цифровой экономики во всем мире”. В своей программной речи он отметил стремительный рост технологий IoT, прогнозируя, что к 2025 году число глобальных IoT-подключений достигнет 25 миллиардов. Он также подчеркнул важность развития таких коммуникационных технологий, как 5G, 6G и квантовые сети, для повышения “производительности и расширения возможностей подключения”.
Саммит был направлен на развитие инноваций и сотрудничества в секторе IoT. В нем приняли участие государственные чиновники, дипломаты и руководители предприятий из более чем 40 стран, включая Китай, Францию, Южную Африку и Пакистан.