Индиец взломал AirPods Pro 2 с помощью микроволновки

Гениальная троица из Бангалора

Когда стало ясно, что функция слухового аппарата в AirPods Pro 2 недоступна в Индии, 24-летний Ритвик Джаясимха и его друзья Арнав Бансал и Ритвик Рибху решили действовать. Используя клетку Фарадея, созданную из микроволновки и медной сетки, и специального ПО они «подменили геолокацию» AirPods, заставив устройство думать, что оно находится в США, и активировали функцию.